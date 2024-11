Kyodo News via AP Entrada do centro esportivo em Zhuhai, na China





Trinta e cinco pessoas morreram em Zhuhai , no sul da China , depois que um carro atropelou uma multidão que se exercitava em um centro esportivo, na noite de segunda-feira (11).

De acordo com a polícia , mais de 40 pessoas ficaram feridas após o carro invadir o Centro Esportivo de Zhuhai , por volta das 20h. O autor do crime, um homem de 62 anos, estava irritado por não concordar com um acordo de divórcio pedido por sua ex-esposa. Ele foi detido.

“Os policiais encontraram Fan se automutilando com uma faca no veículo, no qual imediatamente o pararam e o enviaram ao hospital para tratamento. Devido a ferimentos graves no pescoço, Fan está atualmente inconsciente, ainda passando por tratamento de emergência e incapaz de ser interrogado”, disse a polícia em um comunicado.

Investigações preliminares sugerem que o incidente foi supostamente desencadeado pela insatisfação de Fan com os resultados da divisão de propriedade sobre seu divórcio. Vídeos do ocorrido mostram dezenas de pessoas deitadas em pistas de corrida e áreas próximas, com sapatos espalhados ao redor.

Repercussão

Segundo a emissora estatal, o presidente chinês Xi Jinping pediu todos os esforços para tratar os feridos e pediu que o autor do crime seja severamente punido de acordo com a lei, descrevendo o atropelamento em massa como um caso de "natureza extremamente maliciosa".

O canal de mídia chinês Caixin relatou que o veículo atingiu dezenas de participantes, que em sua maioria eram pessoas de meia-idade e idosos, embora adolescentes e crianças também estivessem entre eles.





O centro esportivo de Zhuhai possui uma pista e campo ao ar livre e é frequentado por moradores locais para exercícios diários. Após o incidente, o centro anunciou que seria fechado até novo aviso.