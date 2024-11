PxHere Ciclone visto de cima





A Metsul Meteorologia descartou a formação de um ciclone bomba próximo ao litoral da região Sul do Brasil , contrariando previsões iniciais que indicavam essa possibilidade para esta terça-feira, 12 de novembro. A consultoria meteorológica confirmou que "nenhum modelo de previsão do tempo indica a formação de uma bomba meteorológica", também conhecida como ciclone bomba, para o Sul do Brasil.

Na semana passada, especificamente na quarta-feira (6), os modelos de previsão mostravam uma possível ‘ciclogênese explosiva’ a leste do Uruguai e sudeste do Rio Grande do Sul. Contudo, essas projeções foram descartadas já a partir de quinta-feira (7). Segundo a Metsul, modelos como o norte-americano GFS, canadense, europeu (ECMWF) e alemão (Icon) indicam chance zero de formação de qualquer ciclone nesta terça-feira.

Em vez de um ciclone, a previsão do tempo indica a presença de uma frente fria que trará muitas nuvens e chuvas leves em Santa Catarina e Paraná, com precipitações irregulares e volumes baixos. No Rio Grande do Sul, o tempo deve ser firme nas regiões oeste e sul, enquanto a metade norte terá nuvens e possibilidade de garoa no início do dia, mas com tendência de melhora ao longo das horas. Ventos frios, com rajadas entre 50 km/h e 70 km/h, são esperados na área leste do Estado.