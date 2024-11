Reprodução/redes sociais Erro na caixa da boneca de "Wicked" é direcionado para site adulto





A gigante fabricante de brinquedos Mattel pediu desculpas depois que clientes descobriram que a URL escrita na caixa das bonecas do filme “ Wicked ” levava para um site pornográfico. A empresa disse, no último final de semana, “lamentar profundamente” o engano.

O filme estreou em 3 de novembro nos Estados Unidos e será lançado nos cinemas de grande parte do mundo no final deste mês — no Brasil, a estreia acontece no dia 27 de novembro.

"A Mattel foi informada sobre um erro de impressão na embalagem das bonecas da coleção Mattel Wicked, vendidas principalmente nos EUA, que pretendiam direcionar os consumidores para a página oficial WickedMovie.com ", disse a empresa em um comunicado. "Lamentamos profundamente esse erro lamentável e estamos tomando medidas imediatas para remediar isso”.

Em fotos publicadas nas redes sociais, consta, abaixo da logo da Universal Pictures, estúdio responsável pelo filme, o link sem a palavra “movie” escrita, que direciona para a página de conteúdo adulto. As bonecas têm como público-alvo crianças a partir de 4 anos.

Alerta para os pais

Em nota, a Mattel avisa aos pais ​​de que o site incorreto e com erro de impressão não é apropriado para crianças. “Os consumidores que já têm o produto são aconselhados a descartar a embalagem do produto ou ocultar o link. Podem entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da Mattel para obter mais informações", disse a Mattel.

Uma pessoa chamou isso de "descuido insano" em uma publicação nas redes sociais. Os brinquedos oficiais com o erro na caixa estão em circulação apenas nos Estados Unidos.