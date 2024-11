Wikimedia Commons Suposto relatório revela uso amplo da internet por soldados norte-coreanos escalados pela Rússia

Soldados norte-coreanos tiveram acesso à internet , pela primeira vez na vida, ao engrossar as fileiras do exército russo na guerra contra Ucrânia . Aparentemente, entre todas as maravilhas que descobriram do mundo online, a favorita delas foi a pornografia .

Financial Times publicou um relatório sobre uso da internet dos soldados. De acordo com as divulgações, um oficial do Pentágono relatou que os homens usam o acesso principalmente para assistir pornografia.

Vício expresso

O relatório informou que os soldados norte-coreanos chegaram à Ucrânia na segunda-feira - e, três dias depois, estavam bastante ocupados, mas nada disso tem a ver com o conflito.

“Uma fonte confiável contou que os soldados norte-coreanos que partiram para Rússia nunca tiveram acesso irrestrito à internet antes. Como resultado, estão se esbaldando em pornografia,” disse Fideon Rachman, colunista de assuntos internacionais do Financial Times, no Twitter.

Seria verdade?

Embora o correspondente experiente em assuntos internacionais comentou, um porta-voz do exército afirmou que o dado não é confirmado.

“Por mais [curioso] que pareça, não posso confirmar nenhum hábito de internet ou atividade ‘extracurriculares’ dos soldados na Rússia,” disse Charlie Dietz, coronel do exército, para Task and Purpose.

“Estamos focados em aspectos mais sérios do envolvimento da Coreia do Norte nas operações militares da Rússia. Quanto ao acesso à internet, melhor perguntar a Moscou,” brincou.

“Agora mesmo, nossas atenções estão voltadas a ajudar a Ucrânia e falar sobre preocupações de segurança regional mais importantes.”