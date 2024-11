AFP Donald Trump vence eleições nos EUA

O bilionário Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), segundo as projeções da CNN. A posse, marcada para o dia 20 de janeiro de 2025, acontecerá após uma série de ritos.

O primeiro deles é o voto efetivo dos delegados - que representam o sistema eleitoral americano - no republicano, que será no Colégio Eleitoral.

No começo de janeiro de 2025, será realizada a certificação dos votos, em uma sessão conjunta do Congresso. Foi nessa etapa que ocorreu a invasão do Capitólio, em 2021, pelos apoiadores do republicano, que saiu derrotado em 2020 para Joe Biden.

No dia 20, acontece a posse em Washington, DC, ao meio-dia. A data foi fixada pela 20⁠ª emenda da Constituição dos Estados Unidos.

“Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente terminarão ao meio-dia [horário de DC] do dia 20 de janeiro, (…); e os mandatos de seus sucessores começarão”, diz a emenda.

Para tomar posse, o candidato deverá dizer: “Juro solenemente (ou afirmo) que executarei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos e, com o melhor de minha capacidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos”.