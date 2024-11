Montagem iG - White House (Wikimedia Commons) Kamala Harris e Donald Trump, candidatos à Presidência dos Estados Unidos

As últimas pesquisas eleitorais realizadas nos Estados Unidos apontam que Donald Trump , do partido republicano, e Kamala Harris , do partido democrata, estão tecnicamente empatados - tanto nacionalmente quanto nos estados decisivos para o resultado. O cenário traz ainda mais tensão para a véspera do pleito, marcado oficialmente para esta terça-feira (5).



Uma pesquisa nacional feita pela CNN, por exemplo, aponta ambos os candidatos com 47% das intenções de voto entre prováveis eleitores.

Entretanto, avaliar o cenário nos chamados estados-pêndulo também é importante, devido ao sistema do Colégio Eleitoral em que cada estado tem um número específico de "delegados". Um candidato só é eleito presidente se conquistar o voto de 270 dos 538 delegados.

O candidato mais votado de um estado leva todos os delegados da área. Nesse aspecto, as últimas projeções apontam para uma eventual vitória de Trump, segundo a média das pesquisas de intenção de voto reunidas pelo jornal "The New York Times" e pelo projeto "FiveThirtyEight":

FiveThirtyEight:

Trump: 275 delegados

Kamala: 263 delegados

The New York Times:

Trump: 268 delegados

Kamala: 251 delegados

Ainda assim, como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, não é possível prever com objetividade quantos votos cada candidato terá em cada estado. Algumas pesquisas apontam uma disputa acirrada nos chamados estados-pêndulo, segundo a média de pesquisas feita pela CNN:

Arizona: 49% para Trump x 47% para Kamala

Carolina do Norte: 48% para Trump x 47% para Kamala

Geórgia: 49% para Trump x 47% para Kamala

Michigan: 48% para Kamala x 46% para Trump

Nevada: 48% para Trump x 47% para Kamala

Pensilvânia: ambos com 48% de apoio

Wisconsin: 49% para Kamala x 46% para Trump

Outras pesquisas

A última pesquisa do New York Times/Siena College aponta um cenário empatado, dentro da margem de erro, em seis estados-pêndulo. O resultado também considera levantamentos que incluem outros candidatos nas cédulas:

Carolina do Norte: 48% para Kamala x 45% para Trump

Geórgia: 46% cada

Michigan: 45% cada

Nevada: 48% para Kamala x 46% para Trump

Pensilvânia: 47% cada

Wisconsin: 48% para Kamala x 45% para Trump

No Arizona: 48% para Trump x 44% para Kamala

Outro levantamento, desta vez da NBC News , aponta Kamala Harris e Donald Trump empatados nacionalmente entre eleitores registrados. Na pesquisa que inclui outros candidatos, 47% dos eleitores apoiam Trump, e 46%, Kamala.

Entre os eleitores que disseram que votariam em outros candidatos ou estavam indecisos e se inclinaram para Kamala ou Trump, a disputa está empatada com 49% de intenção de voto para cada um.

Uma pesquisa feita pelo Des Moines Register com a Mediacom no estado de Iowa tem chamado a atenção das campanhas: ela mostra um avanço de Kamala sobre o estado em que Trump venceu os pleitos de 2016 e 2020.

Vale lembrar que a diferença continua dentro da margem de erro, sendo assim, não indica um líder claro no estado: 47% para a democrata e 44% para o republicano.

O ex-presidente rejeitou o resultado da pesquisa e afirmou que ela não é precisa.