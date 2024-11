Reprodução Cassius

O maior crocodilo do mundo em cativeiro, medindo 5,48 metros, faleceu neste sábado (2) no santuário onde vivia, na Austrália. O animal, conhecido como Cassius, tinha aproximadamente 110 anos, uma longevidade comum para crocodilos, que podem viver até cerca de 120 anos.

A morte de Cassius foi anunciada pelo santuário em uma postagem no Facebook. O crocodilo pesava mais de uma tonelada, e sua combinação de tamanho e peso lhe rendeu reconhecimento pelo Guinness World Records, o livro dos recordes.

"Ele era muito velho e acreditava-se que vivia além dos anos de um crocodilo selvagem", diz a publicação sobre a morte do animal. Cassius residia em Green Island, próximo à cidade turística de Cairns.

"Sentiremos muita falta de Cassius, mas nosso amor e memórias dele permanecerão em nossos corações para sempre", complementa o texto.

Cassius estava no santuário desde 1987, após ter sido transferido do território vizinho ao norte, onde os crocodilos desempenham um papel importante na indústria turística da região. Ele era um crocodilo de água salgada e se tornou o maior do mundo após a morte do crocodilo filipino Lolong, que media 6,17 metros, em 2013, segundo o Guinness.