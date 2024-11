STR A Coreia do Norte tem estreitado laços militares com a Rússia





A Coreia do Norte conduziu um teste de míssil balístico intercontinental (ICBM) na manhã desta quinta-feira (31), um lançamento que se acredita ter alcançado o maior tempo de voo até agora para um míssil norte-coreano: 86 minutos.

O míssil decolou em uma trajetória elevada de uma área próxima a Pyongyang , capital do país, e caiu a cerca de 200 quilômetros da ilha japonesa de Okushiri. Ele atingiu uma altitude de sete mil quilômetros e percorreu uma distância de mil quilômetros, informou o governo do Japão .

O teste acontece poucos dias antes da eleição presidencial dos Estados Unidos , na terça-feira (5), e segue os avisos da agência de inteligência da Coreia do Sul de que o país vizinho estava planejando lançar um ICBM testando sua tecnologia de reentrada na época da eleição.

O lançamento do míssil também acontece quando a Coreia do Norte tem intensificado seus esforços de produção nuclear e fortalecido os laços com a Rússia, o que gerou preocupações nas nações do Ocidente.

Tempo do míssil no ar

Autoridades japonesas relataram que o míssil, que voou por cerca de 86 minutos e alcançou altitude de de 7 mil quilômetros, caiu no mar a oeste da Ilha Okushiri, no norte de Hokkaido, por volta das 8h37, no horário local, fora da zona econômica exclusiva do Japão.

O Ministro da Defesa japonês, Gen Nakatani, afirmou que esse pode ter sido “o tempo de voo foi o mais longo de todos os tempos”.

O porta-voz do governo em Seul, Lee Sung-joon, disse que poderia ter sido um “míssil balístico de longo alcance de propulsão sólida de novo tipo” disparado de um lançador móvel de 12 eixos (TEL) que Pyongyang revelou no mês passado.

Mísseis de combustível sólido, como o Hwasong-18 da Coreia do Norte, permitiriam que a Coreia do Norte lançasse ataques nucleares de longo alcance mais rápido do que com mísseis que usam tecnologia de combustível líquido.

Os de combustível sólido são mais estáveis ​​e podem ser movidos mais facilmente para evitar a detecção do alvo antes de um lançamento, que pode ser iniciado em minutos, dizem especialistas.Em comparação, os mísseis de combustível líquido que podem precisar de horas antes do lançamento, dando tempo para os adversários detectarem e neutralizarem a arma.

Arma moderna

A Coreia do Norte disse que o lançamento “demonstrou a modernidade e a credibilidade do mais poderoso dissuasor estratégico do mundo”, de acordo com a mídia estatal do país, que também relatou que o líder norte-coreano Kim Jong Un estava no local do lançamento e se referiu ao teste como “ação militar apropriada”.

Se o míssil for confirmado como um ICBM, seria o primeiro lançamento desse tipo da Coreia do Norte desde seu teste de míssil Hwasong-18 em dezembro de 2023.





O míssil do teste desta quinta-feira voou mais alto do que o teste ICBM anterior da Coreia do Norte, de acordo com a análise inicial do exército sul-coreano. Embora o míssil tenha demonstrado alcance para atingir qualquer lugar nos Estados Unidos, ele precisaria ser disparado em uma trajetória mais plana para isso.

A Casa Branca condenou o teste como “uma violação flagrante de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU”. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savett, disse que o lançamento “aumenta desnecessariamente as tensões” na região e que os EUA “tomariam todas as medidas necessárias para garantir a segurança da pátria americana e da República da Coreia e dos aliados japoneses”.