Reprodução X Outubro sempre havia neve no pico, porém não neste ano

O Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão , permanece sem neve, estabelecendo um novo recorde sem cobertura de neve desde o início dos registros, há 130 anos . Normalmente, a montanha recebe sua primeira queda de neve no início de outubro, mas as temperaturas excepcionalmente quentes impediram qualquer precipitação de neve até o momento.



Em 2023, a primeira neve foi observada no cume do Monte Fuji em 5 de outubro, segundo a agência de notícias AFP. Este ano, o Japão experimentou seu verão mais quente já registrado, com temperaturas de junho a agosto 1,76 °C acima da média. Setembro também foi marcado por temperaturas elevadas, em parte devido à posição mais ao norte da corrente de jato subtropical, que trouxe ar mais quente sobre o Japão.

A corrente de jato é uma corrente de ar de alta velocidade que circula pelo planeta, resultando da interação entre o ar quente do sul e o ar frio do norte. Em setembro, aproximadamente 1.500 áreas do Japão tiveram dias classificados como "extremamente quentes", com temperaturas atingindo ou superando 35 °C.

A temperatura precisa ser em torno de zero para que a chuva se converta em neve. Embora o calor tenha diminuído um pouco em outubro, o mês ainda foi mais quente que a média, o que contribui para a ausência de neve.

Chegar a novembro sem qualquer queda de neve marca a espera mais longa pela camada de neve no cume do Monte Fuji desde que os dados começaram a ser coletados em 1894. O recorde anterior de espera foi de 26 de outubro, observado em 1955 e 2016, conforme informou Yutaka Katsuta, meteorologista do Escritório Meteorológico Local de Kofu.

Embora um único evento não possa ser diretamente atribuído à mudança climática, a falta de neve no Monte Fuji está alinhada com as previsões de especialistas sobre um mundo em aquecimento. Localizado a sudoeste de Tóquio, o Monte Fuji tem uma altitude de 3.776 metros (12.460 pés) e é visível da capital em dias claros. A montanha é um ícone na arte japonesa, aparecendo em várias obras, incluindo gravuras em blocos de madeira.

No ano passado, mais de 220 mil pessoas escalaram o pico do Monte Fuji entre julho e setembro, destacando a sua importância tanto cultural quanto turística.