Saul Loeb A vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump estão empatados nas pesquisas para as eleições americanas de 5 de novembro de 2024

As eleições presidenciais nos Estados Unidos deste ano seguirão uma tradição que se repete há 180 anos: serão realizadas em novembro e, como sempre, em uma terça-feira. O pleito está agendado para o próximo dia 5, daqui a uma semana.

Nesta eleição, Donald Trump (Partido Republicano) e Kamala Harris (Partido Democrata) competirão pela presidência do país.

A escolha da data para a votação deve-se a uma lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1845, que surgiu em um contexto agrícola, no qual o país vivia. Naquela época, os legisladores decidiram que novembro seria o mês das eleições para coincidir com o período pós-colheita.

Além disso, o clima foi um fator considerado: novembro marca o outono nos EUA, quando as temperaturas são amenas, mas não há frio extremo, facilitando a participação dos eleitores que, na sua maioria, viviam em áreas rurais.

Por que na terça-feira?

A lei de 1845 determina que as eleições presidenciais ocorram sempre na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. Este ano, a primeira segunda-feira do mês será no dia 4, logo, as eleições ocorrerão no dia 5. Em 2016, a primeira terça-feira de novembro foi no dia 1º, e o pleito foi marcado para o dia 8, após a primeira segunda-feira.

Historicamente, a escolha da terça-feira estava ligada aos costumes do século 19. O fim de semana era geralmente reservado para atividades religiosas, enquanto a quarta-feira era dedicada ao comércio em áreas rurais.

Os eleitores frequentemente precisavam viajar longas distâncias para votar, muitas vezes partindo um dia antes para garantir que chegariam a tempo. A escolha da terça-feira permitia que os eleitores iniciassem suas viagens na segunda-feira, votassem no dia seguinte e retornassem a tempo para suas atividades.

Nos últimos anos, alguns grupos têm defendido que as eleições sejam realizadas no fim de semana, argumentando que a sociedade mudou e que um sábado ou domingo poderia aumentar a participação, especialmente considerando que o voto não é obrigatório nos EUA.

Brasil também tem suas regras

No Brasil, a Constituição estabelece que o primeiro turno da eleição presidencial deve ocorrer no primeiro domingo de outubro. Se um segundo turno for necessário, ele será realizado no último domingo do mesmo mês. Uma exceção ocorreu em 2020, quando o calendário eleitoral foi alterado devido à pandemia de Covid-19.

O Código Eleitoral brasileiro também define que o dia das eleições seja um feriado nacional, uma norma que visa facilitar o acesso da população aos locais de votação.