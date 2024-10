William C Lopez/New York Post Acidente aconteceu no domingo (27) no Queens, Nova York





Uma adolescente morreu e outra está internada em estado grave depois que caíram e foram atropeladas por um trem. Segundo a polícia, elas estavam praticando “surfe no metrô”, no Queens, Nova York ( EUA ), na noite de domingo (27).

A adolescente, ainda não identificada, é a sexta pessoa a morrer devido a atividade imprudente neste ano. De acordo com a polícia local, as duas meninas estavam no topo de um trem da linha 7, que seguia para o sul do condado, quando caíram entre os vagões e foram atropeladas pouco antes das 23h na estação 111th Street , em Corona.

Os pares de tênis das jovens e respingos de sangue foram encontrados na calçada abaixo da estação, que fica elevada. A menina, que se acredita ter entre 13 e 14 anos, foi declarada morta no local, confirmou a polícia.

A outra adolescente foi levada às pressas para o Hospital Elmhurst em estado crítico. Fontes ouvidas pelo NY Post afirmam que ela teve o crânio fraturado, com sangramento cerebral, e que respira por aparelhos. As identidades das meninas não foram divulgadas.

Prática perigosa em Nova York

O incidente de domingo marca a sexta morte relacionada com o “surfe no metrô” neste ano, enquanto a tendência alarmante, muitas vezes filmada para ganhar força nas redes sociais, continua.





Na semana anterior, um garoto de 13 anos morreu enquanto praticava a atividade na estação Forest Avenue. Em setembro, Cayden Thompson, de 11 anos, foi atingido na cabeça por uma viga baixa de metal e morreu enquanto andava em cima de um trem G no Brooklyn.

Líderes locais lançaram uma campanha de informação pública para alertar os adolescentes sobre os perigos, mas os incidentes parecem estar aumentando no último ano, de acordo com dados do departamento de polícia de Nova York.