AFP Nenhum grupo reivindicou o ataque, que aconteceu a quilômetros da capital Teerã

Pelo menos 10 policiais morreram neste sábado (26) no sudeste do Irã em um "ataque terrorista" no Sistão-Baluchistão, região que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, informou a imprensa local.

"Dez pessoas morreram em um ato terrorista no condado de Taftan contra veículos da polícia", anunciaram as agências locais Mehr e Tasnim, sem revelar detalhes sobre o ataque.

Nenhum grupo reivindicou o ataque , executado 1.200 quilômetros ao sudeste da capital Teerã.

A agência oficial Irna informou que "10 agentes (policiais)" morreram em uma "emboscada". Este foi um dos ataques mais violentos executados na área nos últimos meses.

O Sistão-Baluchistão é uma das regiões mais pobres do Irã, com uma população significativa da minoria étnica baluchi, que pratica o islã sunita, ao contrário do ramo xiita predominante na República Islâmica.

A região é cenário frequente de confrontos entre as forças de segurança iranianas, de um lado, e insurgentes da minoria étnica baluchi, grupos sunitas radicais e narcotraficantes, do outro.

No início de outubro, seis pessoas, incluindo policiais, morreram em dois atentados na região.

O grupo extremista sunita Jaish al Adl ("Exército da Justiça" em árabe), com sede no Paquistão e ativo no sudeste do Irã, reivindicou os dois atentados.

