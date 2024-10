Reprodução / X Ataques começaram nessa sexta-feira (25)

O Exército de Israel confirmou ter concluído os ataques aéreos “precisos e direcionados” contra o Irã na madrugada deste sábado (26). A retaliação havia começado na noite dessa sexta (25) e várias explosões foram ouvidas na capital do país, Teerã.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

De acordo com a imprensa local, o governo iraniano informou que vai responder aos bombardeios de forma "proporcional".

"Nossos aviões retornaram com segurança para casa. O ataque foi realizado em resposta aos ataques do regime iraniano contra o Estado de Israel e seus cidadãos nos últimos meses. A missão de retaliação foi concluída com sucesso", informou o Exército israelense em comunicado.

No total, foram feitas três ondas de ataques ao território iraniano.



Segundo os militares, “instalações de fabricação de mísseis” que seriam usadas para produzir os mísseis que o Irã disparou contra Israel foram atingidas durante os ataques da última noite.

Além disso, eles também atingiram “conjuntos de mísseis terra-ar e capacidades aéreas iranianas adicionais, que tinham a intenção de restringir a liberdade aérea de Israel de operação no Irã”, segundo o comunicado.

Na madrugada deste sábado, explosões também foram ouvidas em Damasco, na Síria, e, segundo a imprensa local, Israel realizou ataques contra alvos militares no país.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.