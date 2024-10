Ansa/ Divulgação Palácio fica aos pés da Piazza d'Oro, lugar que era utilizado para celebrações e banquetes

Pesquisadores italianos descobriram um novo palácio no sítio arqueológico Vila Adriana , em Tivoli , na região metropolitana de Roma .

O monumento, que permaneceu desconhecido por quase 2 mil anos, tem forma elíptica, 25 metros de altura e 15 de largura.

A descoberta, feita pela Universidade de Urbino , "é surpreendente", segundo a instituição: além de seu formato e dimensão externos, o edifício é composto por um grande salão retangular rodeado por oito salas que se abrem para um terraço sustentado por pilares, preservados por mais de três metros de altura.



O complexo está situado aos pés da Piazza d'Oro , um enorme palácio usado para celebrações e banquetes e construído pelo imperador romano Adriano (117-138 d.C.).



A campanha de escavações foi realizada neste ano na arena da Vila Adriana, onde descobriu-se que o edifício "foi parcialmente destruído para dar lugar ao chamado anfiteatro, mas os escombros, em vez de serem removidos, foram utilizados para criar o plano sobre o qual foi construído o piso da nova estrutura elíptica", explicou a universidade.



Sendo assim, os estudiosos conseguiram recuperar tanto os mármores que cobriam o exterior do complexo como os rebocos de gesso que decoravam os quartos em amarelo, vermelho, verde e ornados com fitas entrelaçadas, acantos e romãs.



Até hoje, na Vila Adriana, "não se conhecia um complexo tão grande e ricamente decorado, desejado por Adriano, mas destruído para dar lugar a uma nova e diferente estrutura", disse a instituição.



"Um fato é claro: este novo grande edifício deve ser acrescentado à complexa estrutura da vila desejada e desenhada por Adriano, patrimônio da Unesco que ainda hoje oferece descobertas surpreendentes, apesar dos mais de 500 anos de escavações e pesquisas", afirma Berta Martini, diretora do Departamento de Estudos Humanísticos da Universidade de Urbino.



A Vila Adriana é um antigo complexo de palácios construído no século 2 pelo imperador romano e está entre os mais ricos conjuntos monumentais da Antiguidade.







