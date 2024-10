News X/ Reprodução Uma série de terremotos vem atingindo o México desde 27 de setembro

Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu o mexicano de Chiapasdo , no México . As informações foram divulgadas pelo Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), nesta sexta-feira (25).

Segundo o jornal News X , o terremoto ocorreu por volta das às 17:40 (horário de Brasília) a uma profundidade rasa de 10 quilômetros. O epicentro estava localizado 115 quilômetros ao sul-sudoeste de Tapachula, uma cidade com uma população de mais de 202 mil habitantes.

Não houve relatos de danos ou vítimas até o momento. Nenhum alerta de tsunami foi emitido após o tremor.

Série de terremotos





Uma série de terremotos vem sacudindo a Cidade do México desde 27 de setembro, despertando preocupação entre moradores com a potencial devastação na região. Embora nenhum dano estrutural ou ferimentos tenham sido relatados, os tremores, de intensidade variável, provocaram alertas e evacuações preventivas.

O terremoto mais forte registrado no dia aconteceu no estádio Guerrero, na costa do Pacífico, com magnitude de 5,2. Alarmes sísmicos também soaram em várias áreas da Cidade do México, levando a rápidas evacuações de escritórios e escolas. Um tremor de magnitude 4,4, também foi registrado em Veracruz, no Golfo do México.

Além dos tremores maiores, a Cidade do México também sofreu uma série de pequenos tremores localizados, conhecidos como “micro tremores”, na quinta-feira de manhã. O mais forte deles, medindo uma magnitude de 2,5, foi breve, mas perceptível em algumas áreas densamente povoadas. Ao contrário da maioria dos terremotos sentidos na capital, que geralmente têm epicentros longe da cidade, esses temores se originaram na própria Cidade do México.

A Cidade do México tem visto um aumento em tremores menores nos últimos meses. Na quinta-feira (24), a cidade foi atingida por um “micro tremor”, embora inofensivo, esse fenômeno curtos e de baixa magnitude são monitorados de perto, dada a vulnerabilidade da cidade a eventos sísmicos maiores.





