BASHAR TALEB / AFP Uma mulher reage no local de um ataque israelita que teve como alvo uma área em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 25 de outubro de 2024, no meio da guerra em curso entre Israel e o grupo militante palestiniano Hamas.

Um ataque israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, deixou cerca de 40 pessoas mortas nesta sexta-feira (25), de acordo com números divulgados pela imprensa árabe.

Caças de Israel bombardearam duas casas situadas no bairro de Al-Manara, no sul do município, um dos mais populosos do enclave palestino.

Segundo a emissora Al Jazeera, fontes médicas confirmaram pelo menos 40 mortos, incluindo 14 crianças sufocadas pela fumaça provocada pelos mísseis israelenses. 13 delas seriam da mesma família.

O Exército de Tel Aviv disse que "vários terroristas foram eliminados" em ataques no sul de Gaza, que tem visto um recrudescimento dos ataques israelenses nas últimas semanas, forçando inclusive a suspensão da campanha de vacinação contra a poliomielite.

A guerra foi deflagrada em 7 de outubro de 2023, quando atentados terroristas do Hamas mataram 1,2 mil pessoas em Israel, cuja resposta já custou as vidas de cerca de 43 mil palestinos em Gaza.

Bombardeio israelense mata 3 jornalistas no Líbano

Outro bombardeio israelense nesta sexta-feira, desta vez em Hasbaya, no sul do Líbano, matou três jornalistas enquanto eles dormiam em uma pousada com diversos profissionais da imprensa. Há outras pessoas feridas, mas o número total ainda não foi confirmado.

A informação do ataque aéreo foi divulgada pelas agências de notícias France-Presse (AFP) e Reuters, com base em informações da mídia estatal libanesa.

Segundo informações da Reuters, as vítimas foram o cinegrafista Ghassan Najjar e o engenheiro Mohamed Reda, ambos da emissora Al-Mayadeen, pró-Irã, além do cinegrafista Wissam Qassem, da Al-Manar, ligada ao Hezbollah.

