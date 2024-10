upyernoz/Flickr - 27.09.2005 Argentina apontou supostas ligações do Hezbollah com facções criminosas brasileiras

Patricia Bullrich, chefe de Segurança da Argentina, falou nessa sexta-feira (25) sobre supostas ligações do Hezbollah com facções criminosas da América do Sul, incluindo PCC e Comando Vermelho .

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, afirmou durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (25) que o libanês Hussein Ahmad Karaki é o chefe de operações do Hezbollah na América Latina e que ele recrutou pessoas no Brasil.

Em discurso, ela acusou o libanês Hussein Ahmad Karaki de ser o chefe de operações do Hezbollah na América Latina e ter trabalho, no Brasil, com recrutamento e contrabando de explosivo durante os anos 1990.

Além disso, ele supostamente usou uma identidade brasileira falsa para comprar uma bomba usada em um atentado em 1992.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.