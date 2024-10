Reprodução / Facebook Para sorte do homem, aranhas não eram peçonhentas ou perigosas





Imagine a cena: você acampa em um parque com uma das paisagens mais bonitas do mundo apenas para acordar e ver… Muitas, muitas aranhas dentro da sua barraca ! Turistas que visitam o Parque Nacional Lago Clark, em Alasca, EUA, podem antecipar esta vista.

Dois vídeos compartilhados no Facebook do parque mostra um homem fazendo um panorama no teto da barraca dele logo após acordar. O lugar está forrado de pequenos bichinhos de oito pernas.

As aranhas dentro das barracas são da família Pholcidae, presente em quase o mundo todo. Aqui no Brasil, elas são conhecidas popularmente como “aranha pernuda” ou “aranha treme-treme”.

As Pholcidae não são perigosas e são relativamente pequenas: tem, quando grandes, 1 cm de corpo - mas as pernas podem chegar a 5 cm!

Mesmo assim, o parque brincou na legenda do vídeo: “Se você está com frio, eles também estão. Coloque-as para dentro. Espere, elas já estão!”, e, em outro vídeo, "Aconchegado no saco de dormir, um viajante cansado adormece na terra dos sonhos. De repente, ele acorda bruscamente com a sensação de estar sendo sufocado pelas criaturas rastejantes assustadoras da floresta, apenas para perceber que seu pesadelo se tornou realidade!”





Por que barracas encheram de aranhas?

Não existe, realmente, uma razão única ou comprovada do porquê as aranhas terem entrado nas barracas. Sabe-se que a espécie do vídeo costumam formar grupos e aglomerações assim. Na legenda do vídeo, o parque escreveu:

“A especulação é que é para acasalamento, controle de umidade ou deter predadores. Outra coisa é que isso acontece mais no outono, quando o dia é mais curto.”

O parque ainda explicou que é comum que as aranhas Pholcidae morram “secas”, então essa provavelmente é uma maneira de manter a umidade dos corpos.

Assista vídeo de barraca de acampamento cheia de aranhas: