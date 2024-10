Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 Bombardeios intensos fizeram segunda fase da vacinação ser suspensa

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira (23) a suspensão da segunda fase da campanha contra a poliomielite na Faixa de Gaza devido à intensidade dos conflitos armados na região.



De acordo com a OMS, "os intensos bombardeios, os deslocamentos em massa e a falta de acesso à parte norte do enclave fizeram a campanha de vacinação ser adiada".

"Com as condições atuais, torna-se impossível [tanto] para as famílias levarem suas crianças em segurança aos postos de vacinação, [quanto para os] agentes de saúde trabalharem", acrescenta a entidade.

Somente no norte de Gaza, a segunda etapa da campanha visa imunizar cerca de 120 mil crianças de até 10 anos. No entanto, a localidade foi altamente atacada neste mês por tropas israelenses, que também bloquearam boa parte dos principais acessos à região, impedindo até mesmo a chegada de ajuda humanitária por semanas.

Em setembro, quando aconteceu a primeira fase da vacinação contra a doença, mais de 560 mil menores palestinos receberam a dose após pausas humanitárias acordadas entre Israel e Hamas.

O vírus da pólio voltou a circular em Gaza após 25 anos sem relatos da doença e é altamente infeccioso, podendo ser transmitido através de esgotos e água contaminada, algo comum no enclave na atualidade. A doença pode causar deformidades, paralisia e levar à morte.