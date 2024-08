Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Faixa de Gaza enfrenta ataques israelenses desde outubro

Israel aceitou pelo menos três dias de "pausa humanitária" em Gaza para permitir que funcionários de saúde da ONU administrem vacinas contra a poliomielite no território palestino, informou nesta quinta-feira (29) a Organização Mundial da Saúde ( OMS ).



"De acordo com o que discutimos e concordamos, a campanha começará no primeiro de setembro, no centro de Gaza, durante três dias, e haverá uma pausa humanitária durante a vacinação", disse Rik Peeperkorn, representante da agência para os territórios palestinos.





A campanha de vacinação também cobrirá o sul e o norte de Gaza, que terão três dias cada um, acrescentou Peeperkorn.

As autoridades de Israel não responderam imediatamente a uma pergunta da AFP sobre esse anúncio, mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, indicou na quarta-feira que as novas medidas "não eram uma trégua".