Reprodução/redes sociais Matilda ficou presa em uma fenda com cerca de três metros para conseguir recuperar o seu celular

Uma caminhada tranquila na região de Hunter Valley , em Nova Gales do Sul , Austrália, transformou-se em um episódio angustiante para Matilda Campbell , de 23 anos. Ela ficou presa de cabeça para baixo, por sete horas, entre duas pedras ao tentar recuperar seu celular.

O incidente aconteceu no dia 12 de outubro, quando Matilda deixou o seu telefone cair em uma fenda. A jovem teve a ideia de recuperar o aparelho entrando entre dois blocos de rocha, de cerca de três metros, mas acabou ficando suspensa e incapaz de se mover.

Seus amigos, que a acompanhavam na trilha, tentaram resgatá-la, mas sem sucesso. O serviço de emergência de Nova Gales do Sul precisou ser acionado para fazer o resgate, que classificou a operação como uma das mais complexas que já enfrentaram.

"Nos meus 10 anos como socorrista, nunca experimentei algo tão complicado como isto", relatou Peter Watts, paramédico envolvido na operação.

O resgate envolveu o uso de um guindaste para mover um bloco de 500 kg que bloqueava o caminho. O desafio maior foi retirar Matilda da posição em que estava presa, pois seu corpo formava uma curva em "S" entre as rochas, complicando ainda mais a retirada da jovem.





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !





Matilda passou mais de uma hora presa de cabeça para baixo até a chegada da equipe de resgate. O processo para retirá-la levou várias horas, com imagens divulgadas mostrando os esforços para estabilizar a área e liberar espaço para o resgate. Apesar do acidente, ela sofreu apenas pequenos arranhões e hematomas.

Após o resgate, a jovem usou suas redes sociais para expressar sua gratidão às equipes que a salvaram. Com bom humor, ela comentou:

"É seguro dizer que sou a pessoa mais propensa a acidentes de todos os tempos. Estou bem, só tenho alguns ferimentos dos quais estou me recuperando, nada mais de exploração de rochas para mim por um tempo!", disse.

Apesar de todo o esforço e das horas presa na pedra, Matilda não conseguiu recuperar o seu celular: "Uma pena quanto ao telefone!", relatou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .