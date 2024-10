FREDERIC J. BROWN (Arquivo) Elon Musk e Donald Trump

No último sábado (19), o bilionário Elon Musk se comprometeu a doar US$ 1 milhão diariamente até as eleições de novembro para aqueles que assinarem sua petição online. O primeiro prêmio foi entregue durante um evento do America PAC, uma organização que apoia o republicano Donald Trump. No entanto, a campanha está na mira das autoridades americanas por possíveis irregularidades.

A petição que Musk está pedindo para as pessoas assinarem diz: "As Primeira e Segunda Emendas garantem a liberdade de expressão e o direito de portar armas. Ao assinar abaixo, estou prometendo meu apoio às Primeira e Segunda Emendas."

Musk fez a entrega do cheque a John Dreher, um participante do evento realizado em Harrisburg, na Pensilvânia, que visa mobilizar eleitores em torno da candidatura de Trump. "A propósito, John não tinha ideia de nada," brincou Musk ao entregar o prêmio.

Essa doação representa mais uma demonstração do uso da imensa fortuna de Musk para influenciar a disputa presidencial entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris. Isso porque ele também disse que doaria US$ 45 milhões (R$ 245 milhões) por mês à campanha de Trump à Casa Branca. Ele afirmou no sábado que, se Harris vencer, será "a última eleição."



O America PAC, fundado por Musk, está envolvido em esforços de mobilização e registro de eleitores em estados decisivos, embora enfrente desafios para cumprir suas metas.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, porém, disse que a estratégia de Musk é "profundamente preocupante" e sugeriu que as autoridades competentes deveriam investigar.

É um crime federal pagar pessoas com a intenção de induzi-las ou recompensá-las por votar, ou se registrar, uma ofensa passível de pena de prisão. A proibição abrange não apenas gastos monetários, mas também qualquer coisa de valor monetário, como bebidas alcoólicas ou chances de loteria, conforme um manual de crimes eleitorais do Departamento de Justiça.

Especialistas em direito eleitoral alertaram ao USA Today sobre a possibilidade de ilegalidade nos pagamentos, destacando que a legislação federal proíbe o pagamento a eleitores com a intenção de incentivá-los a votar ou se registrar. Tal prática é considerada crime federal e pode resultar em pena de prisão.

O evento em Harrisburg foi o terceiro realizado por Musk na Pensilvânia em três dias, onde ele tem descrito as eleições de novembro como uma batalha crucial. Musk chegou a afirmar que, caso Harris vença, essa seria "a última eleição". Ele também mencionou tentativas de assassinato contra Trump como evidências de que o ex-presidente está desafiando os poderosos e o status quo.

A petição que Musk está promovendo inclui declarações de apoio às Primeira e Segunda Emendas, e os participantes do evento foram incentivados a assiná-la, permitindo ao America PAC coletar informações de contato de potenciais eleitores.

Musk, um dos homens mais ricos do mundo, já contribuiu com pelo menos US$ 75 milhões ao America PAC, o que solidifica sua influência na estratégia de Trump para retomar a presidência. Com um histórico de apoio a causas republicanas, Musk se tornou um defensor explícito de Trump, que, caso seja eleito, indicou que Musk poderia assumir a liderança de uma comissão de eficiência governamental.



