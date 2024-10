Reprodução O corpo do recém-nascido foi encontrado em um lixão na Califórnia





Na última quinta-feira (17), Pamela Ferreyra , de 60 anos, foi presa na Califórnia , acusada de assassinato , 30 anos após o corpo de um bebê ter sido encontrado em um lixão .

O caso, que havia permanecido sem solução desde 1994, teve um desdobramento após um teste de DNA revelar que Ferreyra era a mãe da criança, que ficou conhecido como "Bebê Garin", em referência à estrada onde foi descoberto.

O corpo do recém-nascido foi encontrado em um lixão na Califórnia, e o caso se tornou um mistério para as autoridades locais.

Somente com o avanço na tecnologia de análise de DNA foi possível identificar a mãe biológica da criança.

Pamela Ferreyra, que trabalhava como cuidadora de saúde domiciliar e tem vários filhos, foi localizada e presa em decorrência dessa nova evidência.





A xerife do Condado de Monterey, Tina M. Nieto, comentou o desfecho do caso afirmando que "toda criança merece proteção e pessoas que a defendam e busquem justiça para elas".

A investigação ainda não determinou a idade exata do bebê no momento do abandono, nem se ele estava vivo ou morto quando foi deixado no lixão. Além disso, a causa da morte da criança também permanece sob análise.

