AFP/ DIVULGAÇÃO Daniel Hagari fez um pronunciamento sobre o ataque na televisão israelense

Um ataque com mísseis guiados deixou pelo menos duas pessoas mortas e três feridas nesta segunda-feira (21). Segundo informações da televisão estatal síria, o caso aconteceu na região de Mazzeh , em Damasco .

De acordo com uma fonte militar citada pela emissora, o ataque foi atribuído a Israel. O incidente ocorreu nas proximidades do Golden Mazzeh Hotel , um luxuoso estabelecimento localizado no centro da capital síria, conforme relatado pela mídia oficial.

Pouco tempo depois, um porta-voz militar de Israel confirmou a responsabilidade pelo ataque, afirmando que o alvo era o chefe da unidade de transferências de dinheiro do Hezbollah .

“Continuaremos a agir contra o Hezbollah na Síria e em qualquer outro lugar”, declarou o contra-almirante Daniel Hagari, principal porta-voz militar de Israel, em um pronunciamento transmitido pela televisão.





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .