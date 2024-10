Instagram Sua morte ocorreu enquanto ela treinava na costa oeste de Samatra





A surfista e influenciadora italiana Giulia Manfrini , de 36 anos, morreu após ser atacada por um peixe-espada nas Ilhas Mentawai, Indonésia . Nascida em 1988, em Venaria Reale, Itália , ela começou sua vida esportiva no esqui e no snowboard, mas depois migrou para o surfe, paixão que a levou a se destacar no cenário esportivo.

Além de sua carreira como surfista, ela fundou uma agência de viagens especializada em atividades no mar e na neve, unindo suas duas paixões.

Com mais de 23 mil seguidores em suas redes sociais, Giulia compartilhou momentos de suas aventuras e incentivava outras pessoas a explorarem a natureza por meio de esportes aquáticos e de neve.

Sua morte ocorreu enquanto ela treinava na costa oeste de Samatra, sendo atacada pelo peixe-espada. Ela foi socorrida com vida, mas não resistiu ao ferimento no peito, considerado fatal pelas autoridades locais.





Repercussão na Itália

A imprensa italiana disse em reportagens que Giulia deixou uma marca importante no surfe italiano e inspirou muitos com sua dedicação ao esporte e à natureza.

Entre as reações ao seu falecimento, o surfista italiano Leonardo Fioravanti expressou lamento, e seguidores e amigos enviaram mensagens de solidariedade e choque pela morte inesperada da influenciadora.

