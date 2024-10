JEFF KOWALSKY Trump apresentou vislumbres de um discurso de encerramento





O ex-presidente dos EUA , Donald Trump , realizou um comício em Latrobe, Pensilvânia , onde mudou o tom de sua campanha. Em vez de focar em seu argumento de encerramento, o bilionário contou uma anedota sobre o golfista Arnold Palmer , que durou quase 15 minutos e atacou Kamala Harris.



“Arnold Palmer era todo homem, e eu digo isso com todo o respeito às mulheres, eu amo mulheres… Esse homem era forte e durão, e eu me recusei a dizer isso, mas quando ele tomou banho com os outros profissionais, eles saíram de lá, eles disseram ‘Meu Deus. Isso é inacreditável’”, relatou.

A história incluiu comentários sobre a riqueza e a força física de Palmer, deixando alguns presentes perplexos. Um participante disse: "Eu não esperava ouvir isso hoje à noite".

Trump também convidou Antonio Brown, ex-jogador do Pittsburgh Steeler, para o palco e atacou sua oponente, Kamala Harris. Além disso, ele criticou a votação pelo correio e lançou um vídeo da vice-presidente apoiando a proibição do fracking.





Trump fala de força dos EUA

O comício foi marcado por momentos inusitados, mas Trump também apresentou vislumbres de um discurso de encerramento, prometendo "trazer de volta a força, o domínio, a prosperidade e o orgulho da nossa nação".



“Com o apoio de vocês, traremos de volta a força, o domínio, a prosperidade e o orgulho da nossa nação. … Esta será a nova era de ouro da América; Daqui a 100 anos, a eleição presidencial de 2024 será vista como a maior vitória da América”, concluiu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.