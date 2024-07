Redação Kamala fala pela primeira vez após ser indicada por Biden como possível candidata





Nesta segunda-feira (22), a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, lançou um ataque contundente contra o candidato republicano Donald Trump durante seu primeiro comício eleitoral em Wilmington, Delaware. Ela, que é amplamente considerada a favorita para substituir o presidente Joe Biden como candidata do Partido Democrata, não poupou críticas ao ex-presidente.

Durante o evento, a vice-presidente afirmou: “Enfrentei criminosos de todos os tipos: predadores que abusaram de mulheres, fraudadores que enganaram consumidores, trapaceiros que quebraram as regras para seu próprio benefício. Então, ouçam-me quando digo: eu conheço o tipo de Donald Trump.”

Biden, que desistiu da reeleição no último domingo (21), também participou do comício, embora de forma virtual. Em seu discurso, ele expressou confiança em sua decisão de não buscar um novo mandato e elogiou Harris por sua candidatura.

Kamala, que está se preparando para uma possível candidatura à presidência, destacou em seu discurso seus planos para o futuro.

Ela prometeu colocar o direito ao aborto na lei dos EUA e fortalecer a classe média norte-americana. Além disso, defendeu o legado do governo Biden, chamando-o de “incomparável.”

“Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden por sua liderança extraordinária como Presidente dos Estados Unidos e por suas décadas de serviço ao nosso país. Estou honrada por ter o apoio do presidente e minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação. Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata — e unir nossa nação — para derrotar Donald Trump e sua extrema agenda Projeto 2025. Se você está comigo, faça uma doação agora mesmo,” declarou.





Kamala Harris favorita

Atualmente, Kamala Harris é a favorita para a candidatura presidencial pelo Partido Democrata, e seu principal adversário será Donald Trump, caso sua candidatura seja oficializada.

Harris precisa do apoio de 1.976 delegados dos 3.936 disponíveis. No momento, a vice-presidente já conta com cerca de 62% desse número.

