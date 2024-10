U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, teve a casa atacada neste sábado (19)

A casa do primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, foi alvo de um ataque com drone na manhã deste sábado (19), segundo um porta-voz do governo. As informações são da agência Reuters.

O ataque ocorreu na cidade de Cesareia, na região norte do país. Netanyahu e a família não estavam em casa no momento do ataque, conforme a agência. O porta-voz informou que não houve vítimas.

Mais cedo, o exército israelense havia informado sobre o lançamento de um drone vindo do Líbano, mas não especificou qual prédio foi atingido.

Outros dois drones que cruzaram para o território israelense foram interceptados e não houve vítimas, conforme informado pelas forças armadas à agência.

Segundo a agência Reuters, também não houve relatos de vítimas em relação ao lançamentos dos outros drones.

Até o momento, o ataque com drone não foi reivindicado pelo grupo extremista Hamas ou pelo Hezbollah, organizações paramilitares apoiadas pelo Irã que têm trocado fogo com Israel desde o ano passado.

Ataque no Líbano deixa dois mortos

Ainda neste sábado, um ataque de Israel contra um carro em Jounieh, ao norte da capital Beirute, no Líbano, deixou dois mortos. A informação foi revelada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

O Ministério da Saúde do Líbano ainda não confirmou o ataque. Se for confirmado, será a primeira vez que a região de Jounieh é alvo de Israel.

