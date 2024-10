Reprodução: Flipar Exemplo similar ocorreu em 2022, quando estranhas luzes vermelhas foram avistadas por ume piloto de avião

Um acontecimento curioso intrigou passageiros em um voo sobre o Oceano Atlântico . Rohan Goonewardena e seu filho avistaram luzes misteriosas em um voo dos Estados Unidos para a Inglaterra .



Eles estavam viajando em um voo noturno particularmente tranquilo quando seu filho avistou algo bizarro pela janela do avião.

Goonewardena postou a seguinte mensagem em um grupo nas redes sociais: "Meu filho viu essas luzes brilhantes pela janela. Eles estão claramente refletindo sob as nuvens. A posição do avião, de acordo com o mapa de voo, era bem no meio do Atlântico Norte com a Groenlândia muito mais ao norte Se o avião está voando a trinta mil pés e as nuvens estão dez mil pés abaixo do avião, que luzes cobririam tanta área em uma nuvem se a fonte de luz estivesse vinte mil pés abaixo?", disse.

Goonewardena logo pessou se tratar de auroras boreais, entretanto especialistas alertam que esse fenômeno geralmente não é visível abaixo das nuvens, sugerindo que as luzes possam ter outra origem.

Um exemplo similar ocorreu em 2022, quando estranhas luzes vermelhas foram avistadas sobre o Oceano Pacífico. Durante um desses voos, o piloto Dustin Maggard registrou imagens das luzes.

"Nunca tinha visto nada parecido", disse o piloto a CNN.

As fotos rapidamente se tornaram virais, gerando especulações de OVNIS – objeto voador não identificado – e experimentos militares. Para esclarecer a situação, a France24 consultou um meteorologista. Segundo suas análises, a iluminação observada era, na verdade, resultado de luzes LED utilizadas por barcos de pesca na região.

Essas luzes são projetadas para atrair lulas e outros tipos de peixes, que se aproximam dos barcos em busca de alimento.



