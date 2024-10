Reprodução / Facebook Segundos depois do homem ser atingido pela onda, é possível ver um corpo inerte na água

Um homem parou para fazer um vídeo em uma rocha na frente do mar, mas, sem aviso, foi atingido por uma onda gigante e arrastado para dentro do mar .

Em um vídeo, Roni Josua Simanjuntak visitava a Praia Kedung Tumpang, na Indonésia , com alguns amigos. Ele escala algumas rochas e fica de costas para o mar.

As ondas arrebentam, atrás dele, pouco a pouco. De repente, e sem aviso, uma onda muito maior avança e atinge a pedra. A força é tanta que o impacto derruba o amigo que o filmava a diversos metros de distância.

Além de Roni, havia pelo menos mais uma pessoa nas rochas, e ela estava bem perto do mar. Com a força da água, os dois somem por diversos momentos.

O amigo segue filmando enquanto diversas pessoas se reúnem em volta, tentando encontrar quem desapareceu. Depois de muitos segundos, é possível avistar o corpo dele inerte na água.

Não se sabe se ele morreu na hora, com o impacto, ou sobreviveu — mesmo o vídeo mostrando o homem imóvel nas águas. O corpo dele não foi encontrado. As informações são do Daily Mail.

