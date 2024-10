ATTA KENARE Cartaz com a foto de Yahya Sinwar, na capital do Irã, Teerã





O líder do Hamas,Yahya Sinwar, foi morto nesta quinta-feira (17) durante uma ofensiva de Israel contra líderes de grupos terroristas. A morte ocorre em meio a violência entre Israel,Hamas e Hezbollah, resultando em milhares de execuções na Faixa de Gaza,que também resultou em assassinatos de altos membros de grupos militantes.



Sinwar havia assumido o comando do Hamas após a morte de Ismail Haniyeh, ex-líder do grupo, morto em julho deste ano.

Entre os líderes do Hamas que foram mortos nos últimos meses estão Marwan Issa, chefe militar do Hamas, morto em março, e Mohammed Deif, chefe das Brigadas Al-Qassam, o braço armado do grupo, morto em julho.

Além de Sinwar, Fateh Sherif Abu el-Amin, líder do Hamas no Líbano, também foi morto em setembro.

O Hezbollah, aliado do Hamas, tem bombardeado o norte de Israel em retaliação aos ataques israelenses, o que intensificou a violência.

Em resposta, Israel ampliou seus ataques ao Líbano, resultando na morte de líderes do Hezbollah, como Sayyed Hassan Nasrallah, que comandava o grupo desde 1992, morto em setembro, e Hashem Safieddine, apontado como seu sucessor, morto em outubro.

Outros líderes do Hezbollah mortos recentemente incluem Fuad Shukr, comandante militar de alta patente, e Ibrahim Muhammad Qahbisi, chefe do Comando de Mísseis e Foguetes.





Veja os detalhes



Hamas

Ismail Haniyeh: Principal nome do braço político do Hamas, morto em Teerã em 31 de julho.

Marwan Issa: Chefe militar do Hamas, morto em março.

Mohammed Deif: Chefe das Brigadas Al-Qassam, morto em 13 de julho.

Yahya Sinwar: Assumiu o comando do Hamas após a morte de Haniyeh, morto em 17 de outubro.

Fateh Sherif Abu el-Amin: Líder do Hamas no Líbano, morto em 30 de setembro.

Hezbollah

Sayyed Hassan Nasrallah: Líder do Hezbollah desde 1992, morto em 28 de setembro.

Hashem Safieddine: Apontado como sucessor de Nasrallah, morto em 8 de outubro.

Fuad Shukr: Comandante militar de mais alta patente e chefe da unidade estratégica, morto em 30 de julho.

Ibrahim Muhammad Qahbisi: Chefe do Comando de Mísseis e Foguetes, morto em 24 de setembro.

Muhammad Hussein Srour: Comandante do Comando Aéreo, morto em 26 de setembro.

Ibrahim Aqil: Chefe de Operações e comandante da Força Radwan, morto em 20 de setembro.

Ahmed Wahbi: Comandante da Força Radwan, morto em 20 de setembro.

Wissam al-Tawil: Comandante da Força Radwan, morto em 8 de janeiro.

Sami Taleb Abdullah: Comandante da unidade Nasser, morto em 12 de junho.

Mohammed Nasser: Comandante da unidade Aziz, morto em 3 de julho.

Nabil Kaouk: Membro do Hezbollah, morto em 29 de setembro.

Ali Karki: Comandante do Hezbollah na fronteira sul do Líbano, morto em 29 de setembro.

