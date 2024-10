ANWAR AMRO Mais cedo nesse sábado, o Exército israelense delineou uma nova zona militar fechada em cinco áreas ao longo de sua fronteira com o Líbano,

Israel bombardeou na tarde deste sábado (10) um mercado localizado na cidade libanesa de Nabatieh, a cerca de 10 km da fronteira entre os dois países, informou a agência oficial libanesa ANI .

O exército israelense havia pedido aos habitantes de 25 localidades, entre elas Nabatieh (sede de governos regionais e hospitais), que se deslocassem para o norte, enquanto aumentava os bombardeios e iniciava incursões terrestres pelo sul do Líbano .

Resposta israelense



Os militares israelenses disseram que atingiram cerca de 280 “alvos terroristas” no Líbano e na Faixa de Gaza durante o Yom Kippur, o Dia da Expiação, o feriado mais sagrado do judaísmo, que começou ao pôr do sol na sexta-feira e terminou ao pôr do sol no sábado.



As forças aéreas israelenses atingiram “cerca de 280 alvos terroristas pertencentes ao Hezbollah no Líbano e ao Hamas na Faixa de Gaza. Esses alvos incluíam infraestrutura terrorista subterrânea, depósitos de armas, centros de comando militar, células terroristas e outras infraestruturas terroristas”, disseram os militares em um comunicado.





Mais cedo nesse sábado, o Exército israelense delineou uma nova zona militar fechada em cinco áreas ao longo de sua fronteira com o Líbano, onde suas tropas estão realizando uma ofensiva aérea e terrestre contra o movimento islamista Hezbollah.

“Após uma avaliação da situação, as áreas de Zarit, Shomera, Shtula, Netua e Even Menachem, no norte de Israel, serão declaradas zona militar fechada a partir das 20h de hoje (14h em Brasília)”, disse o Exército em um comunicado, acrescentando que a partir de agora ‘a entrada é proibida’.











