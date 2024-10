Jimmy Chin / Divulgação Um pedaço de gelo descongelado uma semana antes pode ter revelado uma grande verdade

Um pé congelado pode ajudar a desvendar um mistério secular. Uma bota - com pé e tudo - foi encontrada no Monte Everest, e acredita-se que pertence a um alpinista britânico desaparecido há 100 anos.

A parte do corpo pode ajudar a entender o mistério do desaparecimento de Andrew Comyn "Sandy" Irvine. Ele escalou o Everest com o amigo George Mallory em julho de 1924. Porém, desapareceu - e não se sabia, até o último mês, o que tinha acontecido.

Descoberta peculiar

Jimmy Chin, líder de uma equipe de alpinistas, estava no Everest em setembro de 2024 filmando um documentário para o canal National Geographic. Ele encontrou um pé congelado em meio a uma geleira, ainda dentro da bota.

Ele percebeu que dentro do gelo havia uma bota na qual estavam bordadas as palavras “A. C. Irvine”. Chin descreveu o momento como “monumental e emocionante”, pois a expedição de Irvine foi uma das mais famosas da história do alpinismo.

Amazing news from the N Side of Everest….Sandy Irvine’s body has been found, 100Years since he was last seen!! @thealpineclub @RGS_IBG @ExplorersClub @EverestToday pic.twitter.com/e0BAVBQR08 — Kenton Cool (@KentonCool) October 11, 2024





Irvine e Mallory

Irvine e Mallory foram uma dupla de alpinistas que, em 1924, resolveu escalar o monte Everest. Os dois desapareceram e, durante muitas décadas, houve a dúvida se eles haviam, ou não, sido os primeiros a chegar ao topo.

As documentações mostram que as primeiras pessoas que conseguiram provar a chegada ao topo do Everest foram Edmund Hillary e Tenzing Norgay em 1953, mas sempre houve dúvidas.

Há anos as pessoas tentam encontrar o corpo de Irvine. Diz-se que ele carregava uma câmera com ele e, se fosse possível revelar o filme dela, haveria como saber se eles chegaram, ou não, ao topo. Mas, por anos, ninguém teve sorte.

As autoridades recolheram o pé e farão testagens de DNA para descobrir se o pé foi dele, ou não. A equipe que encontrou, porém, está bastante confiante. "Cara... tem uma etiqueta nela", disse Chin à BBC.

Quanto a Mallory, ele também desapareceu. Seu corpo foi encontrado em 1999, e despertou mais curiosidade para encontrar Irvine. As suspeitas eram que os corpos pudessem ter sido movidos.





Dicas e buscas

O grupo esperava, de fato, encontrar restos mortais de Irvine. Isso porque, mais cedo neste ano, foi encontrado um dos objetos pessoais do alpinista. Depois de dias de buscas na área, foi encontrada a bota. Ela estava em um pedaço de gelo derretido há poucos dias.

A equipe removeu o pé e o encaminhou para autoridades chinesas.

Todos ficaram emocionados com a descoberta, especialmente Chin: "Às vezes, na vida, as maiores descobertas ocorrem quando você nem está olhando. Este foi um momento monumental e emocionante para nós e para toda a nossa equipe em campo, e esperamos que isso possa finalmente trazer paz de espírito para seus familiares e para o mundo do alpinismo em geral”, disse à BBC.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.