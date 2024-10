Reprodução O furacão Milton atingiu a Flórida como um furacão de categoria 3, mas logo depois foi rebaixado para a categoria 1





O furacão Milton, classificado como um dos mais perigosos pelas autoridades americanas, perdeu força e foi rebaixado para a categoria 1 na madrugada de quinta-feira (10). Atualmente, o fenômeno é considerado um ciclone pós-tropical.

Apesar da redução em sua intensidade, o Centro Nacional de Furacões (NHC) alerta para o risco de fortes chuvas e inundações ao longo da costa leste da Flórida.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou sobre a situação, afirmando que, embora o perigo persista, as medidas preventivas adotadas até o momento foram eficazes.

O furacão Milton atingiu a Flórida como um furacão de categoria 3, mas logo depois foi rebaixado para a categoria 1.

Durante sua passagem, o furacão causou danos significativos, resultando em várias mortes, interrupções no fornecimento de energia e água, além de destruição de casas e infraestruturas.





Milton é o segundo grande furacão a atingir a região do Golfo do México em um curto período de duas semanas.

Antes dele, o furacão Helene causou devastação generalizada na mesma área. Ambos os fenômenos reforçam a vulnerabilidade da região a eventos climáticos extremos.

A escala Saffir-Simpson, utilizada para categorizar furacões de acordo com a velocidade dos ventos, classificou Milton inicialmente como categoria 3, com ventos superiores a 178 km/h.

A escala, criada em 1969, divide os furacões em cinco categorias, sendo a categoria 5 a mais intensa. Essa ferramenta é utilizada para prever os danos potenciais de um furacão e preparar as populações das áreas afetadas.

Os Estados Unidos, especialmente a Flórida, o Texas e a Louisiana, são frequentemente atingidos por furacões devido à sua localização geográfica.

De acordo com dados meteorológicos, a Flórida é o estado que mais registra a chegada de furacões, seguido pelos outros estados da costa do Golfo.

As autoridades locais e federais costumam monitorar a temporada de furacões e realizar evacuações preventivas para mitigar os impactos desses eventos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.