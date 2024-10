Reprodução/NOAA via AFP Furacão Milton já é considerado a pior tempestade dos últimos 100 anos

A Agência Espacial American a (Nasa) precisou adiar para o próximo domingo (13) o retorno à Terra dos quatro astronautas da missão Crew-8, que estão na Estação Espacial Internacional (ISS), por causa da chegada do furacão Milton na Flórida.

De acordo com os novos planos da Nasa e da SpaceX, o ônibus espacial Crew Dragon, com Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps e Alexander Grebenkin a bordo, deverá deixar a ISS na manhã de domingo, depois das 9h05 (horário italiano).

No entanto, a confirmação definitiva só será feita na próxima sexta-feira (11), após a reunião na qual os gestores da missão avaliarão os últimos boletins meteorológicos.

Nos últimos dias, também devido ao furacão, a Nasa foi forçada a adiar a missão Europa Clipper, destinada a explorar o satélite de Júpiter.

Inicialmente, a data prevista do lançamento era esta quinta-feira, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, mas precisou ser adiada para uma data posterior.

A chegada de Milton na Flórida, apelidado de "o pior ciclone do século", ocorreu na noite passada e deixou ao menos quatro mortos.

A tempestade também deixou mais de 3 milhões de moradores do estado norte-americano sem energia elétrica, situação que pode permanecer pelos próximos dias.

