Divulgação/IDF Aviso sonoro fez população correr em busca de abrigo

Um míssil lançado contra Israel foi interceptado nesta segunda-feira (7). O disparo veio do Iêmen, de acordo com o exército israelense.



De acordo com informações da Reuters, o míssil ativou diversos alarmes de ataques aéreos e fez com que os civis de Israel precisassem correr para buscar abrigo.





“Após as sirenes soarem em diversos locais de Israel, o míssil lançado do Iêmen foi interceptado com sucesso,” disse o exército de Israel em comunicado.

De acordo com o jornal Times of Israel, o sistema israelense Arrow foi usado para derrubar o míssil enquanto ele ainda estava fora da atmosfera.



Não se sabe, por ora, quem lançou o míssil. Ao norte do Iêmen existe uma sede dos Houthis, grupo que recebe apoio direto do Irã. Nos últimos anos, o grupo fez ataques a Israel.