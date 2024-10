Steven Knap / Ritzau Scanpix / AFP A polícia dinamarquesa e técnicos forenses examinam o local de uma explosão em um prédio residencial em Rymarksvej, em Copenhague, Dinamarca, em 7 de outubro de 2024

Uma explosão ocorreu na manhã desta segunda-feira (7), a cerca de 500 metros da embaixada de Israel na Dinamarca, informou a polícia de Copenhague, cinco dias após um ataque ao edifício diplomático.



"Estamos tentando determinar se pode haver uma ligação com o incidente na embaixada israelense", disse o inspetor de polícia Trine Møller aos repórteres. "Nada indica que este seja o caso", acrescentou.

Imagens da imprensa local mostraram vestígios da explosão em frente a um prédio residencial.

Na noite de 1º de outubro, houve explosões muito próximas à mesma embaixada, provavelmente causadas pelo lançamento de granadas.





Segundo o Ministério Público, dois jovens suecos, de 16 e 19 anos, foram colocados em prisão preventiva durante 27 dias.

Na semana passada, a embaixada de Israel na Suécia foi alvo de disparos, que não causaram feridos. Os serviços de inteligência suecos não descartam o envolvimento iraniano nestes dois incidentes.

