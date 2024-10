AFP Joe Biden também falou que não sabe se as eleições dos Estados Unidos serão pacíficas

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , afirmou nesta sexta-feira (4) que Israel "não tomará uma decisão imediatamente" a respeito de uma possível retaliação ao ataque realizado pelo Irã na última terça-feira (1º).

Biden ainda fez um apelo a Israel , para que não ataque instalações petroleiras do Irã, após ter reconhecido na véspera que esta possibilidade está sendo considerada.

"Se eu estivesse em seu lugar, estaria pensando em outras alternativas além de atacar campos petrolíferos", declarou Biden à imprensa.



Eleições nos Estados Unidos





O presidente Joe Biden também falou sobre as eleições presidenciais. Ele destacou que não sabe se as eleições dos Estados Unidos, marcadas para o dia 5 de novembro, serão pacíficas, devido aos comentários do candidato republicano Donald Trump.



"Confio em que serão livres e justas", mas "não sei se serão pacíficas", declarou.



"As coisas que Trump disse e o que ele falou da última vez, quando não gostou do resultado das eleições, foram muito perigosas", acrescentou.





