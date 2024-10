Reprodução Míssil Fattah-2

Na terça-feira (1º), o Irã lançou um ataque contra Israel utilizando o míssil Fattah-2 , um armamento hipersônico teleguiado anunciado no final do ano passado. A mídia estatal iraniana descreveu o Fattah-2 como um " míssil de última geração com capacidade de planar", destacando que o Irã é um dos quatro países no mundo capazes de fabricar esse tipo de armamento.

O míssil pode atingir alvos a até 1.400 quilômetros de distância e viajar entre cinco e 15 vezes a velocidade do som, o que complica sua interceptação pelos sistemas de defesa.

O ataque teve como alvo radares israelenses, com a agência de notícias Mehr afirmando que os radares Arrow 2 e Arrow 3 foram destruídos. Além disso, a mídia iraniana informou que versões anteriores do Fattah foram usadas em ataques a bases militares israelenses, com impactos ocorrendo em menos de 15 minutos após o lançamento.

Israel, por sua vez, alegou ter interceptado a maioria dos 180 mísseis lançados, com suporte dos Estados Unidos.

O nome do míssil foi escolhido pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em referência a Alá, que no Corão é descrito como "Al-Fattah", ou "o vitorioso". Em termos técnicos, o Fattah-2 tem cerca de 12 metros de comprimento, um diâmetro que varia de 50 a 80 cm, e pesa entre 3.500 a 4.100 kg, com uma ogiva de aproximadamente 500 kg.

O Irã também confirmou o lançamento de 200 mísseis contra Israel como resposta à morte de líderes do Hamas e do Hezbollah. Os ataques ocorreram em duas ondas, com um intervalo de dez minutos entre elas.

A TV estatal iraniana indicou que esta seria apenas a primeira fase dos ataques, e a Guarda Revolucionária prometeu uma resposta severa caso Israel revidasse.

Em Beirute, a notícia foi celebrada com fogos de artifício por apoiadores do Hezbollah, enquanto explosões foram relatadas em Tel Aviv e Jerusalém, ativando sirenes para alertar a população.

Autoridades israelenses pediram calma e responsabilidade à população, ressaltando que estão preparados para enfrentar a situação.

Não há informações precisas sobre o número de pessoas afetadas, mas analistas indicam que o impacto do ataque pode ter grandes implicações para a estabilidade da região.

