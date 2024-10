NIR KEIDAR / ANADOLU / Anadolu via AFP Irã e Israel são duas das principais forças militares do Oriente Médio

Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, publicou um aviso para Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel, nesta terça-feira (1º), após o país enviar mais de 200 mísseis para solo israelense. O político disse que não quer se envolver em guerra.



"Essa ação foi em defesa dos interesses dos cidadãos iranianos", publicou ele no X, antigo Twitter. "Deixe Netanyahu saber que o Irã não procura guerra, mas está firme contra qualquer ameaça… Não entre em um conflito com Irã".

Pezeshkian disse, ainda, que o bombardeio com mísseis foi uma "resposta decisiva" contra "agressões" de Israel, que matou diversos líderes do Hezbollah, aliado do Irã, na última semana.

Israel promete ataque

Israel, no entanto, já disse que fará um contra-ataque ao Irã pelo bombardeio desta terça. Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa do país, disse que o ataque foi "sério" e, por isso, terá "consequências".

Ele garantiu que Israel está "totalmente preparado para defender e retaliar" o ataque iraniano, e que isso seria feito "em tempo útil.”

"Estamos na mais alta prontidão, ofensiva e defensiva. Junto dos Estados Unidos, estamos acompanhando os desenvolvimentos no Irã. O fogo iraniano contra o Estado de Israel terá consequências. Temos planos e temos capacidades".

