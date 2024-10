The White House/ Divulgação EUA não descarta outro ataque iraniano

O conselheiro do C onselho de Segurança Nacional da Casa Branca , Jake Sullivan , respondeu perguntas aos jornalistas em uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta terça-feira (1).

O porta-voz afirmou que as forças dos EUA trabalharam juntas com os militares israelenses na resposta ao ataque iraniano.

“Os militares dos Estados Unidos coordenaram-se estreitamente com as Forças de Defesa de Israel para ajudar a defender Israel contra este ataque. Os contratorpedeiros navais dos EUA juntaram-se às unidades de defesa aérea israelenses para disparar contra mísseis iranianos, disse.

Segundo Sullivan , o ataque ao Irã parece ter sido derrotado e que Washington continua monitorando outra onda de ataques.

Sullivan classificou o episódio como uma “grande escalada” do Irã e que Washington está em discussões com Israel sobre sua possível resposta.





Departamento de Estado dos Estados Unidos se pronuncia

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, também respondeu perguntas de jornalistas. Ele confirmou que os aeroportos de Israel estão funcionando.

“Estamos entrando em contato com as companhias aéreas para oferecer mais voos aos cidadãos americanos”, diz.

Sobre as operações do exército norte-americano, Miller ressaltou o direito de defesa de Israel e não descartou consequências ao Irã após o ataque.

“Em primeiro lugar, Israel tem direito de se defender. Em relação ao Irã , deve ter consequência com o ataque, que não irei entrar em detalhes hoje. Vamos coordenar qual será essa resposta. Foi importante abater esse ataque, mas não estou em condição de dizer como seria essa resposta”, revela Miller.



Pentágono também se pronunciou





O general Pat Ryder , porta-voz de defesa dos EUA , também se pronunciou sobre o ataque.Em coletiva no Pentágono , o militar respondeu aos jornalistas e evitou descrever cenários hipotéticos.

“A melhor coisa foi que apoiamos o direito de defesa de Israel contra o Hezbollah . Vamos nos reunir com Israel para entender quais serão as punições duras. Continuaremos com diálogos com os israelenses e parceiros na região para diminuir a tensão e negociar um cessar fogo”, diz Ryder.

O general afirmou que o exército norte-americano lançou cerca de 12 interceptadores nos mísseis do Irã e que os EUA “continuará apoiando as defesas de Israel ”.

“Não quero entrar em nenhuma hipótese. Se as forças americanas forem alvo das forças iranianas, vamos tomar as medidas para defender o nosso povo. Ainda estamos nos estágios iniciais de avaliações. Temos informações que houve poucos dando no solo”, diz.

Sobre a punição ao país iraniano, Ryder destacou que “haverá consequências de segurança econômica”, mas que ainda não tem nenhuma previsão sobre quando a punição poderá ocorrer.

“Eles ( Irã ) mantêm a capacidade de ataques futuros. Nós continuamos nos preparando para defender Israel. A gente espera que não aconteça outro ataque, mas estamos nos preparando caso algo aconteça”, comentou.

