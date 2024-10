MENAHEM KAHANA / AFP Prédio escolar danificado após bombardeio iraniano em Gedera, no sul de Israel

Uma brasileira que vive em Tel Aviv há sete anos relatou nesta terça-feira (1º) momentos de medo e desespero após o Irã lançar uma chuva de mísseis contra Israel.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Simone Cohen, de 51 anos, detalhou que estava em seu apartamento durante a nova ofensiva e precisou correr para um bunker, junto com seu esposo, Sérgio, e sua filha, Isabelle, de 15 anos.

"Eu estou no bunker agora. Foram muitas, muitas bombas. A gente não pode sair. O governo mandou não sair" até um novo alerta, contou Cohen, que tem cidadania brasileira e israelense, em entrevista à ANSA.

" Bombas explodiram por todo lado e agora estamos escutando muitas sirenes de bombeiros e ambulâncias", acrescentou.

Cohen enfatizou que a família está no subterrâneo do prédio, em um quarto antibomba , e não tem previsão de quando conseguirá sair. Ao todo, há 13 moradores do edifício no local, incluindo cinco idosos.

"Tem uma senhora que está passando mal, com ataque de pânico. Ela está ruim. Tivemos que chamar a ambulância", concluiu ela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.