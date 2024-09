Divulgação Ali Khamenei





Aiatolá Ali Khamenei , líder supremo do Irã, precisou ir para um lugar secreto dentro do país, de acordo com a Reuters. O descolamento é uma medida de segurança depois da morte

Ali Khamenei disse que ataques contra Israel se fortaleceram após morte de líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah , e outros 10 líderes do grupo.

Após o ataque violento, Irã começou a tomar diversas decisões para tentar conter ou diminuir impactos de um possível ataque de Israel. O Hezbollah era um dos principais aliados do Irã e contavam como principal equipe armada da região.

Khamenei fez uma transmissão oficial pela TV iraniana IRIB após a morte de Nasarallah Ele elogiou o ex-líder do Hezbollah por “planejar e lutar durante décadas para defender o povo oprimido da Palestina”. Ele também enfatizou que os contrataques a Israel deverão ser ainda mais fortes daqui para a frente.

Por outro lado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também garantiu que pretende reforçar exércitos e ataques à Faixa de Gaza e Irã: "A eliminação de Nasrallah é um passo necessário para mudar o equilíbrio de poder no Oriente Médio [...] Nosso trabalho não terminou, dias desafiadores estão à frente", disse Netanyahu.

A Reuters também informou que os líderes do Irã e a Guarda Revolucionária pararam de usar pagers, walkie-talkies e outros meios que foram usados para matar dezenas de pessoas do Hezbollah.

Por enquanto, mesmo escondido, Khamenei e outros poderosos do Irã mantém contato com o Hezbollah e diversos grupos para determinar próximos passos do grupo.