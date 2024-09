Omar al Qattaa Os restos de um tanque de combustível bombardeado por Israel em Gaza, em 14 de setembro de 2024





Benjamin Netanyahu , primeiro-ministro de Israel, afirmou que o trabalho deles ”ainda não acabou” depois do assassinato de Sayyed Hassan Nasrallah , líder do Hezbollah , nesta sexta (27), e da morte de outros nove líderes do grupo.



"A eliminação de Nasrallah é um passo necessário para mudar o equilíbrio de poder no Oriente Médio", afirmou o primeiro-ministro. E completou: "Nosso trabalho não terminou, dias desafiadores estão à frente", disse Netanyahu.

O ministro israelense ainda disse que Hassan era “o principal motor do eixo do mal do Irã " e "não um terrorista, mas o terrorista".

Mesmo após morte de dez lideres do Hezbollah, Israel pretende seguir ataques, como disse um porta-voz das Forças de Defesa para Reuters. Eles clocaram o exército em locais estratégicos e reforçaram as colunas para uma possível invasão terrestre da Faixa de Gaza.

