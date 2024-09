HASSAN FNEICH Uma propriedade destruída perto de Tiro, sul do Líbano, após um bombardeio israelense em 26 de setembro de 2024

Nesta sexta-feira (27), um ataque aéreo israelense na cidade de Shebaa, no sul do Líbano , resultou na morte de nove membros de uma mesma família, incluindo quatro crianças, conforme relatado pelo prefeito local, Mohammad Saab, à agência Reuters.

O ataque faz parte de uma escalada de violência que se intensificou nas últimas 24 horas, com o Exército de Israel afirmando ter atingido 75 alvos do Hezbollah nas regiões sul e leste do Líbano.



De acordo com o Ministério da Saúde libanês, o saldo de vítimas nos últimos dias chegou a 92 mortos e 153 feridos. Em Yunin, outra cidade afetada, pelo menos 20 pessoas, a maioria de nacionalidade síria, perderam a vida durante os confrontos.

Em resposta, o Hezbollah disparou cerca de 80 foguetes contra o território israelense, embora não haja informações de vítimas ou danos significativos reportados do lado israelense. O grupo militante afirmou que sua ofensiva foi uma retaliação aos "bombardeios selvagens" realizados por Israel contra civis libaneses.

O exército israelense declarou que identificou a entrada de quatro drones e diversos projéteis em seu território vindos do Líbano, destacando que vários foguetes foram interceptados antes de alcançarem seus alvos.

