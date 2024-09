Reprodução/RPC Mohamed Abdallah, de 16 anos, sobreviveu a ataque israelense no Líbano

O jovem brasileiro Mohamed Abdallah, de 16 anos, sobreviveu a um bombardeio israelense no Líbano que matou seu pai, Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, e o irmão Ali Kamal Abdallah, de 15, na última segunda (23), chegou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (27).

Ele desembarcou em Foz do Iguaçu ao lado da irmã libanesa Yara Abdallah. O jovem contou, aos jornalistas que estavam no local, que trabalhava com os familiares em uma fábrica familiar de produtos de limpeza no momento do ataque, na cidade de Kelya.

"Caiu tudo, nem vi mais nada, não consegui mais respirar. Tirei as pedras de mim e fui ver meu pai. [Ele, o pai] estava no chão, morto, e meu irmão... Não conseguia achar meu irmão. Gritava o nome dele, e as pessoas do meu lado, mortas. Eu não achava ele, nem escutei a voz dele", disse.

Segundo o Itamaraty, os irmãos Mohamed e Ali nasceram em Foz do Iguaçu. O pai deles, Kamal, era libanês com naturalidade paraguaia.

Além de Ali Kamal Abdallah, os bombardeios de Israel contra o Hezbollah no Líbano fizeram uma segunda vítima brasileira, Myrna Raef Nasser, de 16 anos, que estava com a família no Vale do Bekaa. A família no Brasil confirmou a morte da adolescente, que ocorreu na mesma região onde morreu Ali.

Bombardeios no Líbano

A última semana foi marcada pela escalada da ofensiva israelense contra o Hezbollah no Líbano. Segundo o Ministério da Saúde libanês. os ataques já mataram mais de 700 pessoas.

