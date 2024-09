Premier Minister's office - 14-04-2024 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta quinta-feira (26) que seu governo não respondeu ao pedido de vários países por um cessar-fogo de 21 dias com o movimento islamista libanês Hezbollah.

"É uma proposta dos Estados Unidos e da França, à qual o primeiro-ministro nem sequer respondeu", afirma um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu. A nota acrescenta que ele ordenou ao Exército "que continue combatendo com força total".

Sem previsões de um cessar-fogo

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou também nesta quinta que não haverá um cessar-fogo com o Hezbollah, depois que os Estados Unidos e seus aliados apresentaram uma proposta de trégua de 21 dias.

"Não haverá cessar-fogo no norte. Nós vamos continuar lutando contra a organização terrorista Hezbollah com toda a nossa força até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas", escreveu Katz na rede social X.





