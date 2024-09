RICARDO ARDUENGO/AFP Pessoas enchem sacos de areia no Complexo Esportivo Joe DiMaggio para possíveis inundações antes da chegada do Helene

O furacão Helene , que tem se intensificado rapidamente, está previsto para atingir a Flórida, nos Estados Unidos , nesta quinta-feira (26). Levando ventos de até 251 km/h, ele pode ser classificado como uma tempestade de categoria 4, de acordo com os meteorologistas.



O Helene entrou no Golfo do México na quarta-feira (25) e deve ganhar força com as águas quentes do golfo antes de atingir a Flórida nesta quinta-feira à noite, no horário local.

“Para aqueles no caminho, isso infelizmente significa impactos catastróficos do vento”, informou o vice-diretor do Centro Nacional de Furacões, Jamie Rhome, sobre o aumento previsto na força para a categoria 4.

Os ventos gerados pelo furacão criaram uma parede de água do mar, que é empurrada para a terra firme. Ela foi atualizada para 4,6 a 6,1 metros na área de Big Bend, na Flórida, local onde a tempestade deve chegar à costa, disse Rhome.

População sob alerta

Mais de 40 milhões de pessoas na Flórida, Geórgia e Alabama estão sob alertas de furacões e tempestades tropicais, segundo o centro de furacões dos EUA. Várias retiradas foram ordenadas ao longo da Costa do Golfo da Flórida, incluindo nos condados de Sarasota e Charlotte. Dezenas de condados anunciaram o fechamento de escolas, incluindo Hillsborough e Pinellas.

Autoridades do Condado de Pinellas ordenaram retiradas de instalações de saúde de longo prazo, incluindo casas de repouso, centros de vida assistida e hospitais perto da costa. A área do condado fica em uma península cercada pela Baía de Tampa e pelo Golfo do México.

“Agora, você ainda tem tempo para se preparar, revisar seu plano de furacão e certificar-se de que está executando seu plano de preparação”, disse o governador Ron DeSantis em uma coletiva de imprensa na terça-feira (24).

Em entrevista para o Portal iG, Pedro Barillari, um brasileiro morador da cidade de Boca Raton , na Flórida, conta que as prateleiras dos supermercados já estão vazias. "As pessoas compram tudo em grandes quantidades, e acaba faltando água, comida enlatada e papel higiênico", relatou.

De acordo com Pedro, o alerta do furacão impacta também nos postos de gasolina, onde falta combustível e gera filas. "Parece cidade zumbi, fica tudo vazio, filas enormes e ruas vazias", comentou.

Impacto esperado

O furacão Helene atingiu Cuba com fortes chuvas nas últimas 24 horas, em partes da província de Pinar del Rio, produtora de tabaco no oeste. A previsão é de que Helene despeje grandes volumes de chuva em alguns pontos isolados após atingir a Flórida, podendo causar ​​inundações urbanas e relâmpagos.

Rhome, do centro de furacões, afirmou que cerca de metade das vidas perdidas em furacões geralmente vêm de inundações repentinas causadas por chuvas torrenciais, entre pessoas que dirigem em estradas inundadas e são arrastadas. Ele pediu que as pessoas nas áreas afetadas tenham extremo cuidado.





O vice-diretor do Centro Nacional de Furacões acrescentou que a área esperada de impacto do vento com força de furacão se estende por cerca de 290 km ao norte do cabo da Flórida até o sul da Geórgia.

Os moradores no caminho potencial do furacão estão sendo instruídos a se preparar para ficar sem energia por até uma semana, segundo autoridades de emergência da Flórida.

