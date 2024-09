Divulgação/IDF Israel anuncia morte de comandantes do Hezbollah





As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram que conseguiram matar 16 membros do grupo Hezbollah, incluindo ao menos sete comandantes e altos funcionários da organização. O país e o grupo de enfrentam em ataques na fronteira com o Líbano.

Na noite da última sexta-feira (20), jatos da Força Aérea de Israel, comandados pela Direção de Inteligência, realizaram um ataque em Beirute, no Líbano, que resultou na eliminação de Ibrahim Aqil, chefe de operações e comandante da Força Radwan, uma unidade de elite do Hezbollah.

O ataque ocorreu durante uma reunião de Aqil com outros comandantes da Força Radwan no bairro de Dahieh, considerado um reduto da organização terrorista.

Além de Aqil, outros 15 integrantes do Hezbollah foram mortos no ataque, incluindo altos comandantes da cadeia de comando.

Entre os mortos estava Abu Hassan Samir, chefe da unidade de treinamento da Força Radwan. Samir, que ocupou vários cargos importantes na organização, comandou a Força Radwan por uma década até o início de 2024.

Ele foi um dos principais responsáveis pelo plano "Conquistar a Galileia", que tinha como objetivo a infiltração e ocupação de áreas no norte de Israel.

Samir também desempenhou um papel crucial na consolidação do Hezbollah no sul do Líbano e no fortalecimento das suas capacidades de combate terrestre.

O ataque também eliminou comandantes da unidade de ataque da Força Radwan, como Samer Abdul-Halim Halawi, Abbas Sami Maslamani, Abdullah Abbas Hajazi, Muhammed Ahmad Reda e Hassan Hussein Madi, todos responsáveis por setores estratégicos para a organização.

Esses comandantes lideravam planos de infiltração em território israelense há anos.





Além deles, outros altos funcionários do Hezbollah, como Hassan Yussef Abad Alssatar, responsável pelas operações de fogo da Força Radwan, e Hussein Ahmad Dahraj, chefe de Estado-Maior, também foram mortos.

O grupo eliminado tinha função importante no planejamento e execução de operações terroristas contra Israel, incluindo o esquema para invadir comunidades na Galileia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.