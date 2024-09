Rabih DAHER De acordo com Halevi, o objetivo da operação é desmantelar a infraestrutura do Hezbollah





A tensão entre Israel e o Hezbollah continua a aumentar, com o principal general israelense, Herzi Halevi, afirmando nesta quarta-feira (25) que o país está se preparando para um possível ataque terrestre no Líbano .

Após uma série de ataques aéreos contra alvos do grupo terrorista, o exército israelense está em estado de prontidão para uma eventual invasão, em resposta aos ataques do grupo militante ao território israelense.

De acordo com Halevi, o objetivo da operação é desmantelar a infraestrutura do Hezbollah, impedir novos ataques contra civis israelenses e garantir o retorno seguro das pessoas evacuadas da região norte de Israel.

"Vocês ouvem os jatos acima; estamos atacando o dia todo", disse o tenente-general, chefe do Estado-Maior, às tropas enquanto visitava a fronteira norte, segundo informações da CNN.





O general também destacou a importância de uma ação em solo: "Isso significa que suas botas militares, suas botas de manobra, entrarão em território inimigo, entrarão em vilas que o Hezbollah preparou como grandes postos militares, com infraestrutura subterrânea, pontos de parada e plataformas de lançamento em nosso território e realizarão ataques a civis israelenses".

Halevi afirmou que as tropas israelenses estão prontas para confrontar o Hezbollah diretamente. "Sua entrada nessas áreas com força, seu encontro com agentes do Hezbollah, mostrará a eles o que significa enfrentar uma força profissional, altamente qualificada e experiente em batalha".

O general concluiu dizendo que a missão das tropas será decisiva: "Vocês estão chegando muito mais fortes e muito mais experientes do que eles. Vocês entrarão, destruirão o inimigo lá e destruirão decisivamente sua infraestrutura. Essas são as coisas que nos permitirão retornar com segurança os moradores do norte depois".

